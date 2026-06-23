「高等教育の修学支援新制度」の拡充により、令和7年度から、多子世帯の学生などは所得制限なく国が定める一定額まで、大学などの入学金・授業料が減額・免除されます。これを「多子世帯の無償化」といいますが、「よく分からない」という方もいらっしゃることでしょう。 そこで本記事では、本事例を基に「『高等教育の修学支援新制度』とはどのようなものか？」「『多子世帯の無償化』とはどのようなものか？」について解