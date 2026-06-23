サム・ライミ監督、トビー・マグワイア主演の映画『スパイダーマン2』（2004）が、2026年7月3日（金）よりヒューマントラストシネマ渋谷にて1週間限定でリバイバル上映される。THE RIVERではこれに先がけて、読者の皆さんから『スパイダーマン2』の好きな場面を募集した。 数々の名場面を持つ本作。ピーター・パーカーのピザ配達、能力喪失中のエレベーター、メイ