インフルエンサーのホン・ヨンギが、パリでの近況を公開した。ホン・ヨンギは6月20日、自身のインスタグラムを更新。【写真】ありえない“デカさ”のホン・ヨンギ公開された写真には、フランス・パリの街角でリラックスした時間を過ごすホン・ヨンギの姿が収められている。白のジップアップトップスにネイビーのワイドパンツを合わせたラフなスタイルでベンチに腰掛けたり、自撮りを撮ったりと自然体な魅力を披露した。なかでも視