研究成果を発表する広井良典・京都大学名誉教授（左）と福田幸二・日立製作所主任研究員＝東京都千代田区の京都大学東京オフィス 2050年、私たちの住む地球はどうなっているのでしょうか。京都大学と日立製作所の研究チームが最新のAIを使って分析したところ、未来の地球は「七つのシナリオ」に分かれることが分かりました。そのうち、私たちが目指すべき「理想の未来」はたった二つだけです。しかも、その未来へ向かえ