巷に多く存在する、ユニークな呼吸法をピックアップ。覚えておき、シーン別に使い分ければ、最高の自分を引き出せるかも!?アドバイザー井上健二ライター。『ターザン』などの雑誌のほか、書籍の構成と執筆を手掛ける。これまでに1000人以上の医師や専門家に取材を行い、呼吸法をはじめ、体にまつわる豊富な知識を持つ。「呼吸法の多くは、主に“速さ、深さ、吐くと吸うのバランス”の3つの要素でできています。さらにそこに鼻や口