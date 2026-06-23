クスリか生活習慣の改善か、あるいはその両方か―限られた選択肢しかなかった高血圧治療に、第三の「奥の手」が現れた。その実力とは。【前編を読む】高血圧に悩む人にとって「希望の光」全く新しい治療法・腎デナベーションをご存じですか専門性の高いスタッフが施術腎デナベーションが画期的な治療法であることは間違いないが、それゆえに実施されている病院も限られている。すでに治療がスタートしているのは、日本全国38ヵ所の