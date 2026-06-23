原油安メリット関連株を見直すべき局面が訪れつつある。原油安メリット関連株とは、原油価格の下落によって原材料費や燃料コストが低下し、業績が上向きやすい企業（株式）を指す。代表的なところでは、原油を基礎原料とする化学メーカーや、燃料を大量に消費する運送・エネルギー産業が該当する。2月末の中東情勢の緊迫化以降、株式市場の選好は明確に二分した。燃料費や原料費への影響が懸念される業種は敬遠され、業績への直撃