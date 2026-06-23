51台のみの特別な911ポルシェは、英国法人の設立75周年を記念し、スポーツカー『911 GT3』の新たな特別仕様車を開発した。同社のゾンダーヴンシュ（Sonderwunsch）部門が持つカスタマイズ能力をアピールしている。【画像】ポルシェ911 GT3に英国らしさ満点の特別仕様車登場【アールズ・コート51エディションを詳しく見る】全9枚英国向けに51台限定で販売される『アールズ・コート51エディション（Earls Court 51 Edition）』は、