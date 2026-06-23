注目の試作車まもなく初公開アルピーヌは、次世代モデルの『A110』を、7月に英国で開催されるグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードでプロトタイプとして初公開する予定だ。【画像】アルピーヌ初の四輪駆動！ お手頃サイズの電動クロスオーバー【アルピーヌA390を詳しく見る】全31枚このテスト用のプロトタイプは、「アルピーヌ・モーメント」の一環として、現行のガソリンモデル数台と共に展示される。どれほど量産仕様