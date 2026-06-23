キャンメイクから、夏のメイクとネイルをもっと楽しめる新色アイテムが2026年6月下旬より登場します。大人気の「クリーミータッチライナー」には、甘く可愛らしい目元を演出する新色「17 キャンディピンク」が仲間入り。また、「カラフルネイルズ」からは夏祭りをイメージしたラメカラー4色がお目見えします。夏らしいきらめきをまとえる注目の新作を詳しくご紹介します♪ 甘かわピンクの新色ライ