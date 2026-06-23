カンボジアを拠点に警察官を装う「ニセ警察詐欺」などを実行したとされる特殊詐欺グループを巡り、兵庫県警が日本国籍の30代男を近く詐欺容疑で逮捕する方針を固めたことが23日、捜査関係者への取材で分かった。首謀者の可能性があるという。男は日本側からの連絡を受けたタイ警察に身柄を拘束されており、近く日本に移送される見通し。捜査関係者によると、このグループは詐欺を狙った電話をかける「かけ子」として日本の若者