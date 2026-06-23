【ワシントン共同】トランプ米大統領は22日、南米コロンビアの大統領選の決選投票で右派の弁護士アベラルド・デラエスプリエジャ氏が勝利したことを受け、両国関係が改善するだろうと述べ、祝意を表した。21日夜にデラエスプリエジャ氏と電話会談したとし「私の支持表明に感謝の意を伝えてきた。素晴らしい大統領になるだろう」と主張した。トランプ氏は麻薬対策などを巡り現職の左派ペトロ大統領と対立し、両国関係は悪化。親