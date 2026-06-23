通信販売大手のジャパネットホールディングス（ＨＤ）が、東証スタンダード市場上場の家電メーカー「ツインバード」の完全子会社化を目指している。家電業界で進む開発、製造から販売まで垂直統合する「ＳＰＡ」化が目的だ。先週末のツインバードへの株式公開買い付け（ＴＯＢ）実施発表を受け、２２日の同社株はストップ高水準となるなど市場の関心も高まっている。（矢野裕作）買い殺到ジャパネットは１９日、ツインバード経