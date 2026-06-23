【ワシントン共同】トランプ米大統領は22日、米国がイラン産原油の販売を許可した措置を巡り、イランは販売収入を米国産の農産物購入に使うため、お金は米国に戻ってくると主張した。制裁緩和がイランを利するとの批判をかわす狙いとみられる。ホワイトハウスで記者団に語った。トランプ氏は、イランには食料が足りていないと強調。資金が軍事力の再建に使われないと保証できるかと問われると「イランの人々は飢えている。食料