◇ナ・リーグカブス−メッツ（2026年6月22日ニューヨーク）22日（日本時間23日）にカブスの今永昇太投手（32）とメッツの千賀滉大投手（33）が初めてメジャーで先発して投げ合う予定だった一戦は、雨天のため順延となった。順延分は、24日にダブルヘッターで開催される。5勝目を狙う今永は、前日21日（同22日）の本拠地ブルージェイズ戦先発登板が雨天順延となり、スライド登板の予定だったが2日連続の「雨」となった。