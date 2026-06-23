スマホに自分の“目元動画”を映し、そのまま顔に乗せて寝たふりをする母親の動画がInstagramで話題になっています。「ちっともバレません」というナレーションとは裏腹に、娘にあっさり見破られてしまう展開に、「天才すぎる」「ママ毎日お疲れさま」「娘ちゃん優しい」といった声が寄せられています。【動画】スマホを使った偽装工作は…「ちっともバレません」！？投稿したのは2児の母である、ゆんぴさん（@yumpi_ikuji）。話題