2026年6月21日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、中国のフォアグラ産業の急成長と生産量の激増がフランスの業界に強い危機感を与えていると報じた。記事は、中国でフォアグラ産業が急速に発展し、この10年で高級食材から大衆市場へと浸透したと紹介。フォアグラをサクランボやバラの形にかたどりソースをかけた冷凍デザートやフォアグラチャーハンのほか、火鍋の具材として生のフォア