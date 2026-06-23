運転免許証は公文書！ 改ざんや勝手な書き込みはNG北海道警釧路署は2026年6月16日、釧路市内の道路において有効期限が切れた運転免許証でクルマを運転したとして、東京都国立市に住む中国籍で自称・塾講師の26歳の男を道路交通法違反（無免許運転）の疑いで逮捕しました。男は今年2月16日の午後6時30分頃、釧路市阿寒町富士見2丁目付近の道路において、無免許状態であるにもかかわらず、レンタカーを運転した疑いが持たれてい