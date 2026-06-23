最新のハイテク機能に「アナログおじさんがどこまで乗りこなせる？」と不安に!?お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造さんが2026年6月10日に公式YouTubeチャンネルを更新し、「久々に新車を買いました」と、新しい愛車をお披露目しました。同チャンネルでこれまでも愛車を紹介してきた遠藤さん。特に、お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武さんから譲り受けたという光岡自動車「Buddy（バディ）」を披露した際は話題になりまし