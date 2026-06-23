阿部が代打で逆転2点打、代打成績は18打数7安打の打率.389中日ベンチに控える36歳の“職人”への期待が高まっている。中日の阿部寿樹内野手は21日、東京ドームで行われた巨人戦に代打出場し値千金の逆転打。劣勢だった試合をひっくり返し、チームを勝利へ導いた。円熟味を増すベテランに竜党も信頼を寄せている。ベンチが最も頼りにする切り札だ。今季の代打成績は18打数7安打。打率.389、7打点、5四死球をマークしている。限