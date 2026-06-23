ロッテ5年目の八木がリリーフ登板のみで7勝昨年まで未勝利だった29歳の“勝ち運”が、試合を重ねるたびに注目を集めている。ロッテの八木彬投手は21日、本拠地で行われた楽天戦にリリーフ登板。わずか2球で7勝目を手にした右腕に「今日もかよw」「なぜこんなに勝てるんだ？」「凄くないか？」と、ファンも驚きを隠せない様子だ。この日、八木は同点に追いつかれた8回2死満塁のピンチで3番手として登板。失点が許されない緊迫し