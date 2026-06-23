現地時間６月19日に行なわれた北中米ワールドカップのグループＤ第２節、アメリカ対オーストラリア戦でのこと。試合終盤、フェリックス・ツバイヤー主審が足をつってしまったのか、その場に倒れこんでしまった。選手や副審が足を伸ばしてあげている最中、カティア・ガルシア第四審が何かのドリンクを持ってピッチ上に。ツバイヤー主審はそれを受け取り、口にすると、すぐさま立ち上がり試合を再開した。主審が倒れこむという