北中米ワールドカップで日本代表のベンチを見ていると、誰よりも声を張り上げているのが長友佑都だ。本人もその自覚はある。「もうピッチに入っていますね。長友、多分いるんじゃないですか、もうピッチに」冗談めかして語るが、その存在感はベンチにいる選手のそれではない。「一緒に戦っているし、むしろ自分がピッチで戦っている。相手選手がサイドにいるときは相当な声で圧をかけていますし。皆さんには聞こえないだろ