サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表は２２日（日本時間２３日）、チュニジア戦の大勝からリカバリーを経て、米テネシー州ナッシュビル近郊のベースキャンプ地で練習を再開した。１次リーグ２試合ともベンチからチームを鼓舞し続けたＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は、出場がない自身への賛否について「僕の感覚ではオセロをやっている感じ」と独特な表現で、自信を示した。チームは１次リーグ２試合を終え