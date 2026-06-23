サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２１日、１次リーグＧ組でベルギーとイランが対戦し、０−０で引き分けた。両チームとも、２戦連続の引き分けとなった。ベルギーは序盤から優勢に進めたが、得点を奪えないまま、６６分にエンゴイがイランのタレミを倒して一発退場。シュートはベルギーの３分の１以下だったイランだが、粘り強く戦い抜き、無失点で勝ち点１を手にした。ベルギー０―０イラン逆風に耐え