サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表は２２日（日本時間２３日）、米テネシー州ナッシュビル近郊のベースキャンプ地で、２５日（日本時間２６日））の１次リーグ第３戦スウェーデン戦に向けて練習を再開した。１次リーグ突破において、何位抜けかが決まる重要な一戦。ラウンド３２では強豪の相手がそろう中、ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は「怖いチームはない」と言い切った。チームは１次リーグ２試合を