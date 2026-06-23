米大リーグで２０年にサイ・ヤング賞受賞経験があり、ＤｅＮＡでもプレーしたトレバー・バウアー投手（３５）が２２日（日本時間２３日）、米独立リーグのロングアイランド・ダックスからメキシコリーグのメキシコシティ・レッドデビルズに移籍することが発表された。２４年以来２年ぶりの復帰となる。球団を通じ、バウアーは「これからは再びディアブロス（レッドデビルズ）のチームメートたちと合流し、３連覇を目指します。