ベルギー代表のＦＷジェレミ・ドク（マンチェスターＣ）が妻の第１子出産に立ち会うため、チームを一時離脱したとロイター通信などが２３日までに報じた。ベルギーは２１日（日本時間２２日）に第２戦のイラン戦で０―０のスコアレスドローに終わり、２戦連続で引き分けていた。２６日（同２７日）の第３戦ではニュージーランドと対戦する。２４歳のドクは背番号１１を背負い、イラン戦はメンバー外で欠場していた。英国にいる