ショートパットの狙いどころは曖昧にせずに1点を狙うべき理由 ショートパットは１点を狙う ショートパットでラインがストレートの場合、カップのど真ん中を狙います。 しかし、微妙に傾斜がある時、ど真ん中ではなく、狙い所を左右にズラします。たとえばスライスラインのとき、左方向に打ち出すわけですが、この時の狙い所が曖昧なゴルファーが結構います。 ショートパットなので、