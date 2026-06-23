一軍復帰の前夜、ある「映画」を観て思考をシンプルに整理できた！ 『ラブすぽ』読者のみなさん、読売ジャイアンツの高梨雄平です。 一軍復帰から1カ月以上が経って、チームとしてもまだまだ上を目指してやれるという雰囲気で戦えていますが、今回のコラムでは僕が一軍のマウンドに戻って感じたことをお伝えしたいと思います。リハビリを経て、一軍に戻ってくることができて、フィジカルも技術も、とにかく必死