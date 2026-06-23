フェアウェイウッドで飛ばすために意識することとは 手と肩とでできる三角形をスウィング中、崩さない ●クラブをタテに上げることも大事 FW は地面から打つことが多い手と身体の一体感が最も必要なクラブです。 それを実現するためには手と肩とでできる三角形を、スウィング中、崩さないことが大事です。 意識したいのは、腰と肩を一緒に動かし続けること。 また、テークバックでクラブをヨコに上げるのではな