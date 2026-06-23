日本の強さは裾野産業にある 「今でも日本が強いのは、自動車や半導体、電池を支える裾野産業です」─―。 世界が混沌とした状況に包まれ、先行き不透明の中で、日本再生をどう図るかは長年の最重要命題。日本の成長戦略を推し進めていく上で、日本の強みとは何か？という質問に、元経済産業事務次官の北畑隆生氏（1950年＝昭和25年1月生まれ）はこう訴える。 【 100年前の過ちを繰り返すな 】BNPパリバ証券チ