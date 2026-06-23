オールスター（7月15日=フィラデルフィア）の野手のスタメンを決めるファン投票第2回中間結果が日本時間23日に発表され、ドジャース大谷翔平（31）が、ナ・リーグDH部門で231万735票を集めて前回に続いてシュワーバー（フィリーズ）を抑えてトップをキープした。【もっと読む】2児の父となった大谷翔平に「心配のタネ」ブルージェイズ岡本和真（29）は128万2884票でア・リーグ三塁手部門で2位。右太もも裏を痛めて負傷者リスト