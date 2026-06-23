【シンガポール】 消費者物価指数（CPI）（5月）14:00 予想N/A前回-0.3%（前月比) 予想1.9%前回1.8%（前年比) 【ユーロ圏】 ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30 予想48.9前回48.1（非製造業PMI（購買担当者指数）) ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30 予想50.4前回50.1（製造業PMI（購買担当者指数）) ユーロ圏