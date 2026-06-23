トランプ米大統領イランが合意遵守しない場合は必要な措置を取る トランプ米大統領はイランが合意を遵守しない場合は必要な措置を取ると警告した。 イランが合意を守らない、あるいは不適切な行動を取った場合は必要な措置を取る。私は問題を迅速に解決する、ネタニヤフ首相との問題も含めてだ。 原油価格は大幅に下落している、米経済は不況とは正反対にある。GMは武器の製造に意欲的で、トマホーク含む兵器を製