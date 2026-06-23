朝のドル円は１６１．６０円前後＝東京為替 朝のドル円は１６１．６０円前後、海外市場で２０２４年７月３日の高値１６１．９５円に迫る１６１．９３円を付けた後、片山財務相とベッセント財務長官のオンライン会談の報道でいったん１６１円台前半へ急落も、その後反発を見せるなど地合いは堅調。 USDJPY161.60