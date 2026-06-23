シカゴ連銀総裁インフレは望ましくない方向に進んでいる、事態は悪化している シカゴ連銀のグールズビー総裁はインフレに依然として懸念を抱いていると述べた。 インフレは目標を大きく上回っており、望ましくない方向に進んでいる。事態は悪化している。イラン戦争によるエネルギー価格高騰だけがインフレを押し上げているのか疑問だ、こうしたショックとは関係ないサービス価格の上昇を懸念すべ