1歳の頃のよちよち歩きで店をのぞく姿と、3歳になって自ら堂々と「いらっしゃいませ」と呼び込みをする姿を比較した動画がInstagramに投稿され、大きな反響を呼んでいる。どらやき亥ノメ｜あんこ愛さん（@dorayaki.inome）が投稿したこの動画には150.2万回再生され、小さな看板息子の姿に「癒やされた」「尊い」などのコメントが寄せられた。立派な接客を見せる子どもの成長について、投稿主さんに話を聞いた。【ビフォーアフタ