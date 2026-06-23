英議会議事堂のホールで自撮りするアンディ・バーナム前マンチェスター市長＝22日、ロンドン（PA提供・AP＝共同）【ロンドン共同】英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）は22日、辞任を表明した労働党のスターマー首相の後継としてバーナム前マンチェスター市長が、早ければ7月17日にも新首相に就任する可能性があると報じた。スターマー氏辞任に伴う党首選の立候補受け付けは7月9日に始まる。バーナム氏は党内で圧倒的な支持を集