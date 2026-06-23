【天気】北陸と関東、東海、近畿、中国地方は日中は晴れそうです。洗濯物は外に干せるでしょう。夏至を過ぎたばかりの太陽は、お昼ころはほぼ真上から照り付けます。しっかりと紫外線対策をおこなってください。四国と九州は雨で、強く降るところがあるでしょう。道路の冠水などにお気を付けください。東北と北海道は所々でにわか雨がありそうです。【日中の気温】22日（月）と同じか高いところが多いでしょう。晴れる関東、東海、