俳優の白河れいが、23日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】しなやかなグラビアを披露した白河れい貴乃花光司氏と河野景子さんの次女である白河が、しなやかなグラビアを披露している。インタビューでは「家庭環境を考えると、なかなか（女優業に）踏み出せなかった」と葛藤を語っている。同誌には、小池里奈、永尾まりや、野村るな、板野優花、蓬莱舞らも登場する。