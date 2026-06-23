今回は、夫の不倫相手の宣戦布告にゾッとしたエピソードを紹介します。妊娠したと思い込む夫の不倫相手…「夫が半年ほど前から、若い女性と不倫しているようです。不倫相手は私に『旦那さんとの子を妊娠したので、離婚してください』『さっさと消えてもらえます？』と、LINEでメッセージを送ってきて、ゾッとしました。でも実際には不倫相手は妊娠なんてしていないようです。なんだか怖いし、どうしたらいいのか困っています。夫に