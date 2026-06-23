今月公開された主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』も話題のアイドルグループ、Aぇ! group。同グループのリーダーであり、「こじけん」の愛称で親しまれている小島健の初冠バラエティ番組――その名も『こじ研』が爆誕。6月27日（土）深夜に放送されることが決定した。独特すぎる感性と予測不能な言動で異彩を放ち、人々の目を釘付けにしてやまない“自称・天才”の小島。ところが、今月25日（木）に27歳の誕生日を迎える