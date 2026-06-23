人気アニメ『おそ松さん』を原作とした実写映画の第2弾『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が、6月12日から上映中だ。同作では、Aぇ! groupのメンバーを中心とした演者たちが主人公の6つ子を演じているのだが、原作ファンの反応はかなり好意的なものが目立つ。 参考：Aぇ! group×西村拓哉、『おそ松さん』座談会「絶対前作超えしたい」「俺らしかおらん」 実写化作品というだけで厳しいジャッジを受けることが多い