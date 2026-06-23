ロサンゼルス・ドジャースの専属カメラマンのジョン・スーフー氏が6月17日、Instagramを更新。大谷翔平（31）の写真を投稿した。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼのしてて面白い」と反響 「The SooHoo Scrapbook “ONE NOTHING”」と投稿されたのは、大谷のスイング後の瞬間を収めた写真。打球を神妙な面持ちで見つめる大谷と、打球を