「アミリ（AMIRI）」が、2026年のワールドカップを記念したトーナメントコレクションを発売した。AMIRI TOKYOとアミリ伊勢丹新宿店で取り扱っている。【画像をもっと見る】同コレクションは、ピッチ上のサッカーユニフォームとスポーツ・ストリートカルチャーの融合をテーマとし、クラシックなサッカーウェアのヴィジュアルとアミリのデザインコードを組み合わせた全10型を展開。MAモノグラムのクアッド柄ジャカードや、クロシ