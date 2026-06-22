「ウブロ（Hublot）」が、パステルカラーのセラミックを採用した「ビッグ・バン サマー」モデルを発売した。直営店および公式オンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】ウブロのフラッグシップ「ビッグ・バン」の新作は、地中海の色合いからインスピレーションを得て、ミント、ピンク、スカイブルーのパステルセラミックを組み合わせた2モデル。42mmのフライバッククロノグラフ「ウニコ」を搭載した「ビッグ・バ