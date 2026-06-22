西山徹がクリエイティブディレクターを務め、HUMAN MADEが運営するブランド「バッファ（Buffer）」が、清涼飲料水メーカーのダイドードリンコとのコラボレーションアイテムを発表した。自販機や、「ダイドーブレンドコーヒー」のパッケージなどをオマージュ。渋谷区神南にある路面店「Buffer Store」および公式オンラインストアで、6月27日に発売する。【画像をもっと見る】コラボでは、自販機でブランドを語るというダイドー