23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円高の7万3090円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 76706.27円ボリンジャーバンド3σ 73395.91円ボリンジャーバンド2σ 73090.00円23日夜間取引終値 72353.96円22日日経平均株価現物終値 71772.00円5日移動平均 70085.56円ボリンジャーバンド1σ 68055.00円一目均衡表・転換線 6