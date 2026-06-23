23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.0ポイント高の4122ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4206.54ポイントボリンジャーバンド3σ 4122.00ポイント23日夜間取引終値 4119.89ポイントボリンジャーバンド2σ 4095.05ポイント22日TOPIX現物終値 4080.40ポイント5日移動平均 4033.25ポイントボリンジャーバンド1σ 3956.